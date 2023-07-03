تنسيق الثانوية العامة 2023 بقنا.. المدارس تستقبل الملفات غدا

يبدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية 2023 بمجموع عالٍ، تنسيق الثانوية العامة 2023 بقنا، إذ يسجل الطلاب رغباتهم من خلال التنسيق الإلكتروني، ثم تُقدم الملفات إلى مدارس الثانوية العامة القريبة أو التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، حيث تستقبل المدارس غدًا، الملفات من الطلاب وأولياء أمورهم.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بقنا

وتستعرض «الوطن»، تنسيق الثانوية العامة 2023 بقنا، وحدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مجموع درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام 2023، لتكون من 250 درجة، على أنّ يتقدم الطالب بكل الأوراق للمدرسة.

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، في تصريحات صحفية، إنّ جميع المدارس الثانوية العامة، شكلت لجانًا لاستقبال أوراق الطلاب والملفات الكاملة بحسب اللوائح الموضوعة، وجميع مدارس التعليم الإعدادي، أتاحت للطلاب سحب الملف الذي يتضمن الشهادة الإعدادية وشهادات حسن السير والانضباط السلوكي، حتى يتمكنوا من تقديم الملف خلال الأسبوع الجاري، بعدما اعتمد المحافظ درجات القبول للثانوية العامة بقنا، بواقع 250 درجة، وأيضًا درجات القبول في مدارس التعليم الفني.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة 2023 بقنا

وبحسب اللوائح المنظمة، حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، الشروط والأوراق المطلوبة للقبول في مدارس الثانوية العامة، كما يلي:

- أنّ يكون الطالب حديث التخرج من الشهادة الإعدادية، وحاصل على مجموع بحد أدنى 250 درجة.

- سداد مصروفات الصف الأول الثانوي العام، وهي 520 جنيهًا كاملة، و292.95 جنيه لأبناء العاملين، و65.90 جنيه للفئات المعفاة، مع تسليم صورتين من استمارة السداد.

- شهادة الدرجات التي حصل عليها الطالب من المدرسة الإعدادية وصورتين منها.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- الشهادة الصحية من التأمين الصحي.

- شهادة ميلاد مع صورتين منها.

- ملف من المكتبة.

كيفية سداد مصروفات الثانوية العامة بقنا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، طريقة سداد مصروفات الثانوي العام 2023 بقنا، لتكون من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظة.