تنسيق الثانوية العامة بمحافظة قنا 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

يستعد آلاف الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للتقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة قنا، خاصة بعدما أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا درجات الحد الأدنى للقبول، وهي 250 درجة للناجحين في الصف الصف الثالث الإعدادي.

درجات القبول في الثانوية العامة 2023 بقنا

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعلن تنسيق القبول للثانوية العامة 2023 في محافظة قنا بحد أدنى مجموع 250 درجة على جميع المدارس الثانوية الحكومية في محافظة قنا.

تنسيق القبول في الثانوي العام بالمدارس الخاصة بقنا

أما تنسيق الثانوية العامة في المدارس الثانوي الخاصة في محافظة قنا، فإن الحد الأدنى للقبول بها يكون حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، طبقا للائحة كل مدرسة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في قنا للفصول الخدمات

أما تنسيق الثانوية العامة لفصول الخدمات، التقديم طبقا للمجموع وتنازلي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وفق القرار الوزاري رقم (357) لستة 2018م.

الأوراق المطلوبة للتقديم للقبول بالثانوية العامة بقنا

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام إلكترونية.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + ٢ صورة.

- الشهادة الصحية.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صور شخصية حديثة.

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023 + ۲ صورة.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالبة وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي، وتكتب بخط واضح

- طابع مهن تعليمية + 1 طابع تعليمي.

- ملف ورقي + حافظة بلاستيك بكبسولة.

وقتل محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا ، في تصريحاته الصحفية، إن وجه لجميع المدارس في التعليم الثانوية أو الفني مثل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي ، الاستعداد لاستلام الملفات والأوراق المطلوبة من الطلبة الذين يرغبون في التنسيق .

وأوضح أنه شدد على مديري 9 إدارات في مراكز محافظة قنا، على متابعة عمليات قبول الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بقنا 2023 خلال عمليات تسليم الملفات ، وان تكون مستوفية الشروط بحسب اللوائح.

وأشار إلى أن عمليات التنسيق التي سوف تتم في المدارس الثانوي العام أو التعليم الفني في محافظة قنا، للحاصلين على الشهادة الإعدادية للدور الاول 2023.