ضبط 101 بطاقة تموينية للضرب الوهمي بالإسكندرية

قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، شنت عدة حملات بمناطق مدينة برج العرب المختلفة لضبط أي مخالفة تموينية تؤثر على جمهور المستهلكين، وذلك تنفيذاً للتعليمات بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين لإحكام الرقابة على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 101 بطاقة تموينية

وأوضح سعد الله، لـ«الوطن»، أن الحملات التى شنتها إدارة برج العرب وخاصة على البقالين التموينيين قد أسفرت عن ضبط بقال تموينى ببرج العرب بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجميعها للضرب الوهمي ماكينة الصرف والتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين والاستيلاء على المال العام وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية إلى أن الحملات مستمرة بجميع أسواق وأحياء الإسكندرية مع تشديد الرقابة على المحال والمصانع والشركات التي تعمل في مجال المواد الغذائية والتموينية ومحطات الوقود وبيع أسطوانات الغاز ليتم القضاء على أي استغلال من المخالفين للمواطنين وإعادة السيطرة على الأسعار وجودة المنتجات وعلى الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.