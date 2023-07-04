نقل 3400 من كبار السن إلى شواطئ بلطيم بـ«البيتش باجي» خلال العيد

كشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، استخدام وسائل نقل تتلاءم مع السير على الرمال بالشواطئ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم نقل أكثر من 3400 زائر من كبار السن إلي الشواطئ بـ«البيتش باجي»، تيسيرًا عليهم من تعب ومشقة السير على الرمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وهيثم عطية، رئيس مدينة المصيف.

توفير مشايات لذوي الإعاقة

وأوضح «الخطيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصيف بلطيم شهد خلال الـ5 أيام الماضية، حالة من الزحام الشديد خلال عطلة عيد الأضحى، وجرى توفير جميع الوسائل والخدمات للمصطافين، علاوة على توفير مشايات للمواطنين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير نحو 100 شخص من رجال الإنقاذ البحري، و10 مشرفين، و2 جيت سكي، وتروسيكل مائي و3 لانشات بحرية، وذلك للمساعدة في عمليات الإنقاذ حال تعرض أي شخص للغرق.

6 شواطئ مجانًا في بلطيم

يذكر أنّ 6 شواطئ بمصيف بلطيم والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، استقبلت المصطافين مجانًا دون أي رسوم تُذكر، وهو ما يجعلها تشهد حالة من الإقبال الشديد.