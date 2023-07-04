«إكسترا نيوز» تبرز الإنجازات الرياضية للجامعات في عهد الرئيس السيسي

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، تقريراً عن أبرز إنجازات الرياضة بالجامعات والمعاهد في عهد الرئيس السيسي، وتصدرها فوز مصر ببطولة العالم للاسكواش للجامعات 2022.

فوز منتخب الجامعات بالبطولة العربية لكرة الصالات 2022

وأشار التقرير إلى فوز منتخب الجامعات لـ كرة الصالات بالبطولة العربية الجامعية 2022، بجانب حصاد 3 ميداليات فضية و4 برونزيات ببطولة العالم للسباحة بإيطاليا 2022.

فوز مصر ببطولة كرة الصالات «أبوظبي» 2019

وفازت مصر بالبطولة العربية لكرة الصلات بأبوظبي 2019، والحصول على المركز الأول للفرق ببطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بـ المجر 2018، والمركز الأول في بطولة الجامعات الأفريقية للشطرنج 2020، والمركز الخامس ببطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018.

ووفقاً لتقرير «إكسترا نيوز»، فإنَّ الجامعات المصرية نجحت في تنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية، وتنظيم دوري الجامعات والمعاهد العليا 2023 بمشاركة 13 ألف طالب، بجانب نجاح مصر في الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.