«التعليم العالي»: الجامعات المصرية تلقت دعما غير مسبوق بعد «30 يونيو»

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل الاستراتيجية المصرية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية المختلفة.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» على قناة «سي بي سي»، إن الجامعات التكنولوجية انتشرت في كل أنحاء مصر، بجانب 4 أفرع لجامعات أجنبية تمنح الطلاب المصريين شهادات من الجامعات الأم.

وأضاف أن «الجامعات تلقت دعما غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو، وشهدت تطورا كبيرا في مجال البحث العلمي، إذ نشرت 44 ألف بحث دوري خلال العام الماضي، وحصلت على الترتيب الأول على مستوى إفريقيا».

وأشار إلى وجود 120 مستشفى جامعيا يخدم 22 مليون مواطن مصري سنويًا، فيما جرى إضافة تخصصات دقيقية لخدمة المبادرات الرئاسية الصحية، والقوافل الطبية المختلفة.

وأوضح أن الوزارة وقعت عددا من الشراكات والبرامج خلال الفترة الماضية، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، مضيفا أن المنظومة التعليمية تشهد تطورا غير مسبوق، وفق استراتيجية وطنية تنظر إلى عدة اعتبارات، بينها سوق العمل والثورة الصناعية، والتجاوب مع المعطيات، والتعاون مع الجامعات الأجنبية المتواجدة بقوة في التصنيفات الدولية.