رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الدفاع الروسية»: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو-25»

كتب:

أحمد شوقي
05:52 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25

مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز «سو-25»، و14 طائرة مسيّرة، واعترضت 5 صواريخ من طراز «هيمارس».

تدمير 14 طائرة أوكرانية

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي نقلتة فضائية «القاهرة الإخبارية» عن سير العملية العسكرية الخاصة: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز «سو-25»، تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، بالقرب من بلدات جورجيفكا في مقاطعة دونيتسك، وأوريخوف في منطقة زابوريجيا».

وأضافت الوزارة: «خلال الـ24 الساعة الماضية، تم اعتراض 5 صواريخ من راجمات هيمارس الصاروخية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب بلدات بلوشانكا، توبوليفكا في مقاطعة لوجانسك، وكرينكي ساجي في مقاطعة خيرسون، وجلادكويه نيستريانكا، وإنجينيرنوي في منطقة زابوريجيا».

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تدعو لخفض التصعيد وبدء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

مراسلة القاهرة الإخبارية: تدمير البنية التحتية لمخيم جنين بالكامل

عضو هيئة العمل الوطني بالقدس لـ«القاهرة الإخبارية»: مشروع إسرائيل منذ نشأتها قائم على التمييز

باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الهدف الرئيسي للهجوم على جنين اعتقال المقاومين

«القاهرة الإخبارية»: 3 قتلى و8 جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

متحدث الرئاسة الفلسطينية لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تحاول تهويد القدس
بقلم أحمد شوقي