«الدفاع الروسية»: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو-25»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز «سو-25»، و14 طائرة مسيّرة، واعترضت 5 صواريخ من طراز «هيمارس».

تدمير 14 طائرة أوكرانية

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي نقلتة فضائية «القاهرة الإخبارية» عن سير العملية العسكرية الخاصة: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز «سو-25»، تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، بالقرب من بلدات جورجيفكا في مقاطعة دونيتسك، وأوريخوف في منطقة زابوريجيا».

وأضافت الوزارة: «خلال الـ24 الساعة الماضية، تم اعتراض 5 صواريخ من راجمات هيمارس الصاروخية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب بلدات بلوشانكا، توبوليفكا في مقاطعة لوجانسك، وكرينكي ساجي في مقاطعة خيرسون، وجلادكويه نيستريانكا، وإنجينيرنوي في منطقة زابوريجيا».