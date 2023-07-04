«القاهرة الإخبارية»: روسيا تدعو لخفض التصعيد وبدء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلتة فضائية القاهرة الإخبارية بعد الاتصال الهاتفي بين نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، إن موسكو تدعو إلى تخفيف حدة التوترات وإقامة عملية تفاوض بين إسرائيل وفلسطين بشأن الوضع في جنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

روسيا تؤيد تهدئة التوترات

وناقش الجانبان الوضع في الأراضي الفلسطينية، بسبب التصعيد المفاجئ للوضع حول مدينة جنين بالضفة الغربية، نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن «الجانب الروسي أعاد تأكيد موقفه الأساسي المؤيد لتهدئة التوترات وإقامة عملية تفاوض، من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس الأسس القانونية الدولية المعروفة».