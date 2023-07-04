يسري نصر الله رئيسا للقومي للسينما المصرية في دورة «اليوبيل الفضي»

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج يسري نصر الله، رئاسة المهرجان القومي للسينما المصرية، في دورته الـ25.

وخلال لقائهما، عبر «نصر الله»، عن تقديره لهذه الثقة خاصة أن هذه الدورة تُمثل «اليوبيل الفضي» لواحد من أهم مهرجانات السينما، مؤكدًا أنه سوف يبدأ أولى اجتماعاته مع فريق عمل المهرجان، لمناقشة تصورات الدورة المقبلة، والعمل على تطوير المهرجان، واستيعاب كل التجارب السينمائية والأفكار الجديدة، خاصة بين شباب السينمائيين.

يسري نصر الله في سطور

يُذكر أن يسري نصر الله، كاتب ومخرج مصري، ولد في الجيزة عام 1952، وتلقى تعليمه في المدارس اﻷلمانية، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما سنة 1973، لكنه لم يستمر في الدراسة به سوى أربعة أشهر فقط، وقرر الاتجاه لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وعمل كناقد سينمائي فى صحيفة «السفير» اللبنانية لمدة أربع سنوات خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، كما عمل مساعد مخرج في بيروت مع المخرج اﻷلماني فولكر شلوندورف، في فيلم «المزيف»، والمخرج السوري عمر أميرالاي، في الفيلم الوثائقي «مصائب قوم»، وعاد إلى مصر ليعمل مساعد مخرج مع يوسف شاهين، في فيلمي «وداعًا يا بونابرت» و«حدوتة مصرية» 1981، وشارك أيضًا يوسف شاهين في كتابة سيناريو «إسكندرية كمان وكمان» 1990.

خاض التجربة الإخراجية في نفس العام، وأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول «سرقات صيفية»، والثاني «مرسيدس» سنة 1993، وبعدها «صبيان وبنات» 1995، «المدينة» 1999، ثم فيلم «باب الشمس» 2004، إلى جانب فيلمه المميز «جنينة الأسماك» 2008.