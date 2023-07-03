وزيرة الثقافة: مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة لبناء الإنسان في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّ مصر شهدت خلال السنوات العشرة الماضية تحدياتٍ غير مسبوقةٍ استطاعت اجتيازها باقتدار، مُحققةً سلسلة نجاحات متفردة على الأصعدة كافة في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي أدركت جيدًا ما كان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة.

وثمّنت وزيرة الثقافة، جهود الدولة المصرية، خلال 10 سنوات متتالية من الإنجازات شهدتها الجمهورية الجديدة، في مجال الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهةً بجهود قطاعات الوزارة في تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وحرصها الدائم على إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكل المحافظات، والدور الفعّال لاستثمار مفردات القوى الناعمة في الحفاظ على هويتنا الثقافية، وصون مقدرات الوطن الحضارية، فضلاً عن حرص وزارة الثقافة على مواكبة التطورات التكنولوجية واستثمارها في تحقيق مستهدفاتها في هذا الصدد، معربة عن تطلعاتها بمواصلة هذه الجهود لتحقيق كل ما يخدم طموحاتنا التنموية والتقدمية بالمجالات الفكرية والعلمية المتعددة.

وأكدت وزيرة الثقافة أنّ الوزارة الثقافة على 201 مشروعا على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 7.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 149 مشروعًا منها، من بينها دار الوثائق في الفسطاط، ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر، ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف نجيب محفوظ وغيرها، كما تعمل الوزارة على إنهاء العمل على تطوير ورفع كفاءة 52 مشروعًا على مستوى الجمهورية، منها مكتبة مصر العامة بأسوان، ومتحف سراي الجزيرة، وواحة الثقافة في 6 أكتوبر، ومتحف بيت الأمة، ومشروع مسرح مصر، وغيرها.