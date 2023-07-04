المسجد النبوي يستقبل 4.2 مليون مصل وزائر خلال أسبوع

ذكر تقرير أسبوعي صادر عن وكالة رئاسة المسجد النبوي أنه تم استقبال أكثر من 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

توفير الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن

وقامت وكالة رئاسة المسجد النبوي بتكثيف جهودها مع الجهات المسؤولة عن الأمن والخدمات والرعاية الصحية والإسعافية والتطوعية، لتوفير الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن والزوار والمصلين في المسجد النبوي وتسهيل أدائهم للعبادة بكل سهولة.

ونظمت الوكالة دخول أكثر من 271.173 ألف زائر للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى 75.529 ألف مصل في الروضة الشريفة.

تقديم خدمات متنوعة للزوار

وكشفت وكالة رئاسة المسجد النبوي عن تقديم خدمات متنوعة للزوار خلال فترة معينة، حيث استفاد أكثر من 6.782 ألف شخص من المواقع المخصصة لكبار السن، و14.766 ألف شخص من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، وتم توزيع 46.138 ألف هدية واستفاد أكثر من 64.703 آلاف شخص من التوعية الميدانية.

وأشارت وكالة رئاسة المسجد النبوي، إلى أن هناك 11.534 ألف شخص من خدمة الإرشاد الديني، و4.279 ألف شخص من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و17.65 ألف شخص من خدمات المعارض، و3.001 ألف شخص من خدمة التواصل باللغات، و10.158 ألف شخص من خدمة المكتبات، و115.090 ألف شخص من خدمة التنقل، و8.296 ألف شخص من خدمة الإرشاد المكاني. كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من 203.294 عبوة ماء زمزم، و426.457 ألف وجبة إفطار للزوار.