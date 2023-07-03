خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

بعد انتهاء موسم الحج، يرغب كثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة في معرفة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية دون كفيل، حيث يعيش في المملكة عدد كبير من المصريين في المدن المختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية، ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار 24 ساعة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية

وبحسب الصحف السعودية، أعلنت المملكة توافر مجموعة من المواقع الإلكترونية، للاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومن أهم هذه المواقع منصة أبشر.

ويستطيع المقيمين في المملكة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية عن طريق منصة «أبشر»، من خلال أتباع مجموعة من الخطوات، كما يلي.

- تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص والرقم السري.

- الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة الجوازات.

- تظهر خانتين.. يُكتب في الأولى رقم الإقامة بطريقة صحيحة دون أخطاء، وفي الثانية الرقم المرئي الذي يظهر أمام المستعلم.

- الضغط على كلمة عرض.. ثم تظهر جميع البيانات الخاصة رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.