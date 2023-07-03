وزارة الصحة السعودية تطلق حملة «صيفك ضيفك» للتوعية بأمراض الصيف

أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة «صيفك ضيفك» والتي تستهدف تثقيف المواطنين عن أبرز النصائح خلال السفر والسياحة التي تحدث خلال الصيف أو إجازات نهاية العام، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

حملة صيفك ضيفك

وبحسب الوزارة فأن الحملة تهدف إلى اطلاع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أبرز النصائح التي يجب الأخذ بها خلال فترة الصيف وما يصاحبها من سفر وعادات، ومن أبرزها اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، واضطرابات النوم ذات الإيقاع اليومي الذي يحدث عندما لا تتطابق «الساعة البيولوجية للجسم»،مع دورة الليل والنهار في المنطقة الزمنية التي يتواجد بها ، ومن أعراضها الصعوبة في النوم أو الاستيقاظ وتغيرات في المزاج أو العصبية مع ضرورة تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية بسرعة لتتزامن مع المنطقة الزمنية لوجهتك.

وشددت وزارة الصحة السعودية على أهمية مزاولة الرياضات التي تتناسب مع إمكانيات كل شخص، لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع مع مراعاة وسائل السلامة، كما أعطت من خلال هذه الحملة عدة نصائح لصيف صحي مع الأطفال تكمن في النشاط البدني والتغذية السليمة ووضع روتين لإجازة الصيف.

أمراض الصيف

وأوضحت وزارة الصحة إن المسافرين يعانون من بعض الأمراض الشائعة نتيحة الانتقال، وتغير المناطق من مكان لآخر، مضيفة أن من أبرز الأمراض الشائعة التي من الممكن أن تصيب المسافرين هو اضطراب في الجهاز الهضمي يسبب عادة إسهال وتشنجات في البطن قد تنتج عن تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة، موضحة طرق الوقاية منه بتجنب استهلاك الأكل من الباعة في الشارع، واللحوم والأسماك والمحار النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، والمياه غير المعقمة من الصنبور أو البئر أو المجرى وذلك بشرب المشروبات المعلبة أو المعبأة في عبواتها الأصلية.