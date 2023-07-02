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الصحة السعودية: إنقاذ حاج غيني أصيب بنزيف أثناء أداء المناسك

كتب:

منى سعيد
11:51 م | الأحد 02 يوليو 2023
وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة السعودية

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز، من إنقاذ حياة حاج غيني عمره 50 عامًا، قدم لأداء الحج لهذا العام،  يعاني من قيء ونزيف دموي ووصلت نسبة الهيموجلوبين إلى جرامين.

إنقاذ حاج غيني يعاني من نزيف والآم في المعدة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم، أنّ الحاج الغيني جاء إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز، يعاني من نزيف دموي والآم في فم المعدة، وجرى عمل الفحوصات الأساسية، ونُقل إلى قسم العناية المركزة.

وأضاف البيان، أنّ حالة المريض كانت غير مستقرة، وفقد وعيه وأصبحت نسبة الأكسجين غير مستقرة، وجرى وضعه على التنفس الصناعي، وقدمت له علاجات رفع الضغط، وعند عمل منظار علوي، تبين وجود قرحة وشريان نازف في  الأمعاء الدقيقة.

الحاج تماثل للشفاء

 وأكدت الصحة، أنّ الحاج تماثل للشفاء وأصبحت حالته مستقرة الآن، وجرى إيقاف علاجات رفع الضغط، وخرج من المستشفى وهو بخير وصحة جيدة.

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