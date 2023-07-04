نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية برقم الجلوس.. خلال ساعات

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث انتهت أعمال التصحيح في الكنترولات الرئيسية وتم تسليم النتائج بعد مراجعتها قبل أيام من عيد الأضحى.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس

وستعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس عبر هذا الرابط من هنا فيما تعلن الوزارة عن أسماء العشرة الأوائل علي مستوي الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه يتم الآن المراجعة النهائية لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جمع المحافظات تمهيداً لاعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم فانه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس غدا الأربعاء فور اعلان أسماء الشهادة الإعدادية.

كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.