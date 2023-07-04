أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس، غدا، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس غدا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه فور اعتماد وزير التربية والتعليم نتجية الدبلومات الفنية، ستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول إلى الرابط الذي تتيحه الوزارة، وإدخال رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح، والضغط على زر الاستعلام وتظهر النتيجة مباشرة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية، موضحة أنّ هناك 715432 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في 2542 لجنة بجميع النوعيات «صناعي، زراعي، تجاري وفندقي».