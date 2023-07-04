يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، ويتم بعدها الكشف عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها مباشرة علي الموقع الرسمي للوزارة «بوابة التعليم الفني».

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها مباشرة وإعلان أوائل الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بنظاميها، خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد غدا، بحضور وزير التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح في كل تخصص.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023 لجميع الأنظمة السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» بالدرجات، عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والحصول علي درجات المواد الدراسية.

نتيجة الدبلومات الفنية

تجري قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اتصالا هاتفيا بأوائل الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي.

ومن المقرر أن تدعو الوزارة أوائل الدبلومات الفنية 2023، لحضور مؤتمر صحفي غدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، ونسب النجاح، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ثم اتاحتها علي الموقع الرسمي للوزارة، على أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بالمدارس في اليوم التالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.