«التعليم» تعلن نتيجة الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي بعد ظهر الغد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي غدا، لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي» الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.