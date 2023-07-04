كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس، وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من المقرر أن يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس غدا، بعد اعتمادها وتهنئة الطلاب المتفوقين.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس

وتابع المصدر، أنّ وزارة التربية والتعليم، ستتيح على الفور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس فور الاعتماد على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، ويمكن للطالب الدخول على الرابط وإدخال رقم الجلوس واختيار التخصص الخاص به سواء كان زراعيا، أو صناعيا، أو تجاريا، أو فندقيا، لمختلف الأنظمة.

715432 طالبًا وطالبة ادوا الامتحانات في 2542 لجنة

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم أعلنت في بيان لها، أنّ هناك 715432 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في 2542 لجنة بجميع النوعيات «صناعي، زراعي، تجاري وفندقي»، وكانت الامتحانات في 1337 مادة امتحانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.