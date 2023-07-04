وظائف بالسفارة الأمريكية بمرتب 15 ألف دولار.. الحق قبل انتهاء التقديم

ينتظر الكثير من الشباب الحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم حتى يتمكنوا من البحث عن وظائف خالية مناسبة لهم ولمجال دراستهم، كما أن هناك فئة تبحث عن فرص عمل تتيح للموظفين الحصول على مرتباتهم بالدولار، وأعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف مشرف الحماية في مكتب الأمن الإقليمي.

وحددت السفارة الأمريكية جدول العمل لهذا المنصب؛ ليكون بدوام كامل 40 ساعة في الأسبوع، على أن يكون آخر موعد للتقديم بنهاية اليوم الثلاثاء، بمرتب يصل إلى 15 ألفا و 300 دولار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم لها قبل غلق التقديم، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم لوظائف السفارة الأمريكية لديه خبرة في العمل في الشرطة أو الجيش أو الحماية الشخصية 5 سنوات، بما في ذلك عام واحد في دور إشرافي.

- أن يكون على معرفة تامة بأساليب الحماية والأمن والتحقيق.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية أو القانون أو الأمن أو الشرطة أو الجيش.

- أن يكون على معرفة عملية جيدة في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية.

- القدرة على استخدام أنظمة الكمبيوتر.

- تقديم قيد الدراسة واجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية، الدخول للموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة للوظائف حتى يتم تسجيل طلب التقديم للوظائف قبل انتهاء التقديم.