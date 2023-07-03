كل ما تريد معرفته عن وظائف خريجي كليات الهندسة بـ«الطرق والكباري»

حددت بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، التفاصيل الكاملة حول وظيفة مهندس تنفيذ طرق وتنفيذ كباري تخصص مدني بالهيئة العامة للطرق والكباري، موضحة أنّ الغرض من الوظيفة إنشاء كباري بكفاءة عالية بحيث تتسم بالقوة والمتانة وفق المواصفات والمقاييس العالمية، وتشييدها بما يضمن الجمع بين طول العمر الافتراضي لها وتحقيق الملمس الجمالي والحضاري.

وأضافت بوابة الوظائف الحكومية، أن المهندس يشترك في رسم خطط تنفيذ العمليات والمشاريع طبقًا للمواصفات المعدة لعمليات إنشاء الكباري، ويلتزم بقواعد الأمان والسلامة الواجب مراعاتها حال تنفيذ المشاريع، ويلتزم بتنفيذ عمليات بناء الكباري وفق الدراسات الفنية ودراسة الجدوى.

وظيفة مهندس تنفيذ طرق

أما عن تفاصيل وظيفة مهندس تنفيذ طرق، أكدت بوابة الوظائف الحكومية أنّ الغرض من الوظيفة تنفيذ مشروعات إنشاء الطرق التي تتولاها الهيئة بحيث تتسم بالكفاءة العالية، واستخدام أفضل الخامات اللازمة للرصف.

ويشترط لوظيفة مهندس تنفيذ طرق، أنّ يرصد المهندس مراحل عملية تنفيذ طرق الهيئة، وما يمكن أن تتعرض له من مخاطر محتملة، وإخطار الرئيس المباشر لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها.

المهارات المطلوبة

وتشترط وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري، عددًا من المهارات الأساسية، وهي القدرة على تأدية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الهيئة، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، ومن المقرر أن ينتهي التقديم في 24 يوليو الجارِ.