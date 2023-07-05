خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية برقم الجلوس

تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم، مؤتمرا في العاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات، وإتاحتها للطلاب على الموقع الخاص بالوزارة في كل المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية برقم الجلوس

وحددت وزارة التربية والتعليم موقعا محددا يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية برقم الجلوس من هنا، إذ يتاح للطلاب الحصول على النتيجة بعد انتهاء موتمر إعلان النتيجة غدا.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في بيان صحفي، أنه جرى عقد امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية في الدقهلية يوم السبت 27 مايو، إذ أدى بها نحو 47 ألفا 621 طالبا، وجرى توزيعهم على نحو 177 لجنة في مختلف المدارس و5 لجان صم وضعاف السمع.

وأشار إلى أن طلاب الدبلومات التجارية أدوا الامتحانات علي اختلاف تخصصاتهم سواء«زراعى وصناعى وتجارى وفندقى لنظام الخمس والثلاث سنوات» في 177 لجنه امتحانية.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال عدة خطوات:

- الدخول علي الموقع المحدد من قبل الوزارة (اضغط هنا)

- إدخال اسم المحافظة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب.