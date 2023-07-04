أسرع طريقة لاستخراج القيد الفردي إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

يحرص الكثيرون من المواطنين على معرفة كيفية استخراج القيد الفردي لأنّه إثبات لكل بيانات الفرد الشخصية، وفي هذا السياق تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني خطوات استخراج القيد الفردي إلكترونيًا؛ لتوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.

متطلبات استخراج القيد الفردي

يوجد متطلبات لاستخراج القيد الفردي للفرد وهي:

1ـ أن يكون طالب القيد أصدر قيد عائلي مميكن «كمبيوتر» للأب والأم واسمه مذكور ضمن أسماء الأبناء.

2ـ بطاقة الرقم القومي وصورة منها لصاحب الطلب.

3ـ أن يكون مذكور في بطاقة الرقم القومي أن الحالة الاجتماعية أعزب أو مطلق أو أرمل.

خطوات استخراج القيد الفردي إلكترونيًا

ترصد الوطن في هذا التقرير خطوات استخراج القيد الفردي من خلال موقع وزارة الداخلية إليك التفاصيل:

أولى هذه الخطوات الدخول على موقع وزارة الداخلية ثم تسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، يمكنك إنشاء حساب من خلال تسجيل بعض البيانات.

- الخطوة التالية الضغط على أيقونة «دليل الخدمات».

- في خانة الأحوال المدنية تضغط على أيقونة «قيد فردي».

- وبعدها تحديد عدد الأشخاص المستفيدين.

- الضغط على خانة «الموافقة على الشروط».

- دفع رسوم الخدمة.

- إرسال القيد الفردي إلى المنزل بعد تحديد العنوان، وموعد استلام القيد الفردي.