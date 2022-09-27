فى خطوات.. كيفية استخراج القيد الفردي إلكترونيا

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، للتيسير عليهم، حيث يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية وإتباع عدد من الخطوات تنتهى بالحصول على الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة استخراج قيد فردي

ومن بين الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنيين إلكترونيًا من خلال موقعها، خدمة استخراج القيد الفردي، وتوضح " الوطن" كيفية استخراج القيد الفردي فى خطوات بسيطة.

وأولى الخطوات لاستخراج قيد فردي تكون عن طريق الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية من خلال https://moi.gov.eg/home/contact وبعد ذلك تسجيل الدخول على الموقع، أما فى حالة أنك لم يكن لديك حساب على الموقع يمكنك بطريقة بسيطة إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

الأحوال المدنية

أما الخطوة التالية بعد تسجيل الدخول، تكون عن طريق الضغط على أيقونة " دليل الخدمات" الموجودة أعلى صفحة الموقع، وبعدها ستظهر لك عدة خيارات، يمكنك إختيار " الأحوال المدنية" والضغط على أيقونة " قيد فردي".

وفى الخطوة التالية تقوم بتحديد عدد الأشخاص المستفيدين، وإدخال البيانات المطلوبة والضغط على كلمة التالى، وبعد ذلك تسديد رسوم الخدمة، وبعدها سيتم تجديد موعد لتسليم القيد الفردي حسب العنوان الذى تم إضافته.

وهناك خدمات أخري تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني بطاقة رقم قومي وقيد عائلي وشهادة ميلاد ووثيقة زواج وشهادة وفاة.