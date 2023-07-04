مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يستهدف تهجير المواطنين من مخيم جنين

كشف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، آخر التطورات الراهنة بشأن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

وقال الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن قوات العدوان لا تزال تستهدف تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في مخيم جنين، كما أن هناك توقف كامل لأساليب الحياة في المخيم.

قطع الكهرباء والمياه عن جنين

وتابع الهباش: تم قطع الكهرباء، والمياه، وتوقف عمليات الصرف، في مخيم جنين، بالإضافة إلى هدم البيوت لإجبار الفلسطينيين على ترك هذه المنازل، كما أن قوات الاحتلال أخرجتهم رغم عنهم، ومنعتهم من حمل أي أمتعة أو متعلقات شخصية.

اضطراب بشكل عام في فلسطين

ولفت الهباش إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الفلسطينيين داخل مخيم جنين، وقوات الاحتلال لم تدخل المخيم بصورة كاملة وهي الآن على أطراف المدينة، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية لم تدعو إلى اضطراب بشكل عام في فلسطين.

وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني لم يترك منزله طواعية، ولكنه مجبر الآن على ترك كل ما يملك في مخيم جنين، مؤكدًا أن قوات الاحتلال من المتوقع أن ترتكب أي جرائم أو تتخذ قرارات غير متوقعة تعود بالسلب على الوطن.

ورد الهباش على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أن البنية التحتية للإرهاب هي قوات الاحتلال، كما أنهم ينظرون إلى الشعب الفلسطيني على أنه قوة إرهابية.