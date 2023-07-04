مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي قتل 2250 طفلا واعتقل الآلاف

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه خلال العقدين الماضيين، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 2250 طفلا فلسطينيا ومنع آلاف الأطفال من الوصول إلى مدارسهم بحرية وأمان واستهدف مئات المدارس والمراكز التعليمية، واعتقل آلاف الأطفال بطرق مروعة مدروسة وممنهجة سواء من منازلهم أو مدارسهم أو من الملعب والشارع».

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

وأضاف مندوب فلسطين، أنه مازال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم أكثر من 160 طفلا فلسطينيا، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي الواجب المقدس الموضوع على طاولة ممثلي دول الأعضاء منذ أكثر من 75 سنة بل منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945.

وأكد «العكلوك»، أن قضية فلسطين ليست قضية فلسطين فقط بل هي قضية العبر والمسلمين، كما أنها قضية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقضية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا لاقتحامات وتقويض لأساساته من خلال الحفريات الممنهجة والمستمرة من عشرات الأعوام فضلا عن محاولات تقسيمه زمنيا ومكانيا باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى.