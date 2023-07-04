نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا برقم الجلوس.. اعرف الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا برقم الجلوس، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تمَّت أعمال التصحيح في الكنترولات الرئيسية وتسليم النتائج بعد مراجعتها قبل عيد الأضحى، ويكمن الحصول عليها من خلال الدخول على رابط بوابة التعليم الفني، وكتابة رقم جلوس الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا برقم الجلوس

وفي وقت سابق، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا برقم الجلوس في غضون ساعات، موضحا أن المراجعة النهائية لنتائج الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات، بدأت قبل أجازة عيد الاضحي المبارك، تمهيدًا لاعتمادها من قِبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا برقم الجلوس، يمكن لطلاب الدبلومات الفنية اتباع الخطوات التالية من خلال الدخول على رابط بوابة التعليم الفني من هنا، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، وتحديد نوعية التعليم وتشمل الفندقي والزراعي والصناعي والتجاري، ثم الضغط على «عرض النتيجة»، وستظهر النتيجة في غضون لحظات.