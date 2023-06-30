محافظ المنيا: إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 7 مراكز

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بواقع 12 حالة تعد بمركز المنيا، شملت 4 حالات تعد بقرية تلة، و3 حالات بناء مخالف بحي غرب، و5 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بقريتي دمشير والبرجاية.

وقف بناء مخالف على أرض زراعية

وفي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 11 حالة تعد، منها 4 حالات تعد على أرض زراعية بقريتي إبشاق وأم الساس التابعتين لمجلس قروي بني علي، و3 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية، وحالة بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية القيس، وحالة أخرى بالبناء على أرض إصلاح زراعي بقرية منشأة القيس، وحالة ردم أساسات لبناء مخالف على أرض تعاون زراعي خارج الحيز بعزبة على أفندي التابعة لمجلس قروي أبو جرج، وإزالة دور أرضي مخالف في المهد بحي شرق المدينة.

إزالة تعديات في قري مركز ملوي

وفي مركز ملوي، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف، منها حالتان في قرية تونة الجبل وحالة بعزبة صادق التابعة لمجلس قروي دروة وحالة بقرية أبشادات، وإيقاف حالتي شدة خشبية، الأولى في عزبة جاد الله بقرية المعصرة، والأخرى في قرية الشيخ عبادة بمجلس قروي الروضة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي من إزالة 5 حالات تعد في المهد، وإزالة 3 حالات في سمالوط، و3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز العدوة.