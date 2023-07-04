ضبط 5400 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أن عددا من حملات التفتيش المكثفة خلال أيام عطلة عيد الأضحي المبارك تمكنت من منع تهريب 5400 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط 1221 علبة سجائر مجهولة المصدر، فضلا عن تحرير 43 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح.

إحباط تهريب سولار

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن الحملة التموينية جري تنفيذها بمعرفة مدير ومفتشي إدارة الرقابة، وتمكنت من ضبط عدد 28 مخالفة أبرزها منع تهريب 5400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء.

حملة في مدينة العلمين

وأضافت وكيل تموين مطروح، في بيان، أن حملة تموينية قامت بمعرفة مدير ومفتش إدارة تموين العلمين، وأسفرت عن ضبط 15 مخالفة من بينها عرض وبيع 1221 علبة سجائر مجهولة المصدر، إضافة إلى مخالفات بيع بأزيد من أسعار السجائر، وعدم الإعلان عن أسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن، وجري قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

تكثيف الحملات

ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود محافظة مطروح فى مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، ومنع أى تجاوزات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.