ضبط 800 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 800 لتر سولار داخل «تنك» معدني محمل على سيارة ربع نقل، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فضلاً عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية التموين بحملات تفتيشية على المحطات بدائرة المحافظة للوقوف على مدى التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينية.

وتمكنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل مثبت عليها «تنك» معدني محملة بكمية من السولار مقدارها 800 لتر مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 7564 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.