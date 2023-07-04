مواطنون يشكرون الرئيس السيسي بعد نجاح مشروعات حياة كريمة  

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» آراء المواطنين بعدد من المحافظات حول مبادرة «حياة كريمة»، وشمل ذلك عدة محافظات؛ منها سوهاج، وأسيوط، والمنوفية، والدقهلية.

وعبر المواطنين خلال التقرير الذي عرضته «إكسترا نيوز»، عن شكرهم للرئيس السيسي الذي منحهم حياة كريمة بتوفير الجانب الصحي وتطويره، بالإضافة إلى الحملات الطبية التي تتم عبر المبادرة ويتم تقديم الكشف والعلاج فيها بالمجان بمختلف التخصصات وتقديم الخدمات فيها بأعلى مستوى.

تغيير شكل الحياة

كما عبر بعضهم عن سعادته بتغيير شكل الحياة وملامحها والاهتمام بالمدارس وجودة التعليم والصحة ومراكز الغسيل الكلوي وجميع المصالح الحكومية ودخول الغاز للمباني، مؤكدين أن هذه إنجازات لم يكونوا يحلمون بتحقيقها.

توفير فرص عمل للشباب

وأشاد البعض بالمبادرة التي ساهمت في توفير العمل المناسب لهم وحمتهم من الهجرة الداخلية للعمل بمحافظات أخرى، كما ساهمت في توفير العديد من فرص العمل للشباب والمهندسين وغيرهم في المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها بالقرى.