حياة كريمة تعلن نسب تنفيذ ونجاح المرحلة الأولى من المبادرة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، نسب تنفيذ ونجاح المرحلة الأولى من المبادرة.

مؤسسة حياة كريمة

وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 22 محافظة بواقع 52 مركزا و1477 قرية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات التي جرى تنفيذها 23 ألف مشروع بتكلفة مالية 350 مليار جنيه، لخدمة 11 مليون مواطن.

وأوضحت المؤسسة أنه جرى بناء 305 مجمعات للخدمات الحكومية و203 نقاط شرطة و1132 نقطة بيع، و317 وحدة إسعاف، و169 محطة مياه شرب، و24 ألف وصلة منزلية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة اشمتلت على تطوير 60 محطة سكة حديد، وإقامة 15 طريقا رئيسيا، و20 طريقا فرعيا، و562 كوبري ري، وتوفير 563 ماكينة صراف آلي.

شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء

كما أعلنت المؤسسة حصول قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، التابع لمحافظة أسوان، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، لأنها تحقق كل أهداف التنمية المستدامة.