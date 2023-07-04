عبد المنعم سعيد: ظهور أشكال عدة للمقاومة الفلسطينية عجل من اقتحام جنين

كشف عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في فلسطين.

نشاط لحركة المقاومة الفلسطينية

وقال عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، إن ظهور أشكال عدة للمقاومة الفلسطينية خلال الفترة الحالية عجل من رغبة قوات الاحتلال في اقتحام مخيم جنين، وعلى الجانب الآخر الحكومة الإسرائيلية يغلب عليها الحزب اليميني المتطرف، الذي يطالب بالتصدي ومنع تسليح المقاومة الفلسطينية.

تقسيم صفوف قوات المقاومة

وتابع أن الانقسام الفلسطيني وعدم وجود تنظيم في صفوف العمل بين أفراد المقاومة خاصة أوقات الحرب، سهل من عمليات الهجوم الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، كما أن قوات الاحتلال تشن هجوما وعدوانا على المدن الفلسطينية للتصدي لحركات المقاومة.

سعي مصر لإنهاء اقتحام عدوان إسرائيل على مخيم جنين

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تعمل بصورة مستمرة من أجل وقف الهجوم والاقتحام، ولكن الصعوبة أن الاقتحام هذه المرة في الضفة الغربية، وهذا يمثل عائقا إضافيا وتسعى مصر والأردن للوصول لحل أو تقديم مقترحات خلال الفترة المقبلة.