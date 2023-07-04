أيام قليلة وينتهي التقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023، والتي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والذي يربط بين مدينتي العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يجعل الكثير من الشباب الراغبين في العمل بالهيئات والمؤسسات الحكومية يهتمون بالبحث عنها.

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم ل وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد للتقديم والمستندات المطلوبة، وفق ما أعلنته الشركة، كالتالي:

وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023.. المستندات المطلوبة

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف، وتتمثل في التالي:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب طلب التوظيف.

2- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بالمتقدم للوظائف.

3- صورة من المؤهل الدراسي.

4- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

5- صور شهادات الخبرة في الوظائف المطلوبة.

6- صورة شخصية للراغب في التقديم للوظائف.

7- حوالة بريدية قيمتها 50 جنيهًا، ويتم توجيهها إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023.. آخر موعد للتقديم

وحددت الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023، إذ ينتهي التقديم لتلك الوظائف يوم 13 يوليو المقبل، ويبدأ استقبال طلبات التوظيف من الساعة 9 صباحًا وحتى 2:30 مساءً.