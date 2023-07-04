اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المتحدة».. منظومة حماية الوعي والإبداع 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- طورت الدراما ورسخت القيم وأتاحت الفرصة للمواهب وأصحاب الخبرات

- «المتحدة».. منظومة حماية الوعى والإبداع

- عودة قوية للأعمال التاريخية و«الأنيميشن».. وقضايا المرأة والمجتمع تتصدر مناقشات الدراما

- خطط لتصوير مسلسلات فى المقاصد السياحية الفترة المقبلة.. وتحضيرات مبكرة لموسم رمضان

- نبيلة عبيد: «المتحدة» غيّرت شكل الدراما.. وحنان مطاوع: أفسحت المجال أمام المنتجين للعمل تحت مظلتها

- عايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة مجدداً

- ليلى عبدالمجيد: اهتمت بقضايا الأسرة.. وهويدا مصطفى: واجهت الظواهر السلبية والبلطجة

- «الشناوى»: منحت فرصاً ذهبية للمواهب والمبدعين.. و«سعدالدين»: أحدثت طفرة فى الدراما

- كيانات متكاملة وتحديث للمصانع ومضاعفة الإنتاج

- «الغزل والنسيج» كلمة سر الصناعة

- «الجامعة العربية» تستنكر العدوان الإسرائيلى على مخيم جنين

- مصر تطالب الأطراف الفاعلة بالتدخل.. وفلسطين: العدوان سياسة ممنهجة

- قطاع الأعمال العام: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنعاً وتسوية المديونيات المستحقة عليها

- دمج 31 شركة فى 9 فقط.. وتطوير 6 محالج.. وفدان القطن «قصير التيلة» بشرق العوينات يحقق 10 قناطير

- «غزل 4» قلعة صناعية جاهزة للافتتاح تنتج 15 طن غزل يومياً.. وفرحة بين عمال وأهالى «المحلة»

- «امتحانات الثانوية»: «الاستاتيكا والجيولوجيا» بلا مشاكل

- رئيس «غرفة الملابس»: القطاع يستوعب 250 ألف عامل.. و1٫2 مليون طن سنوياً من حجم استهلاكنا من الغزل والنسيـج

- وزير التعليم: لا تستّر على أى فساد.. ونواجه أى محاولة لعرقلة انتظام اللجان

- «الأباصيرى»: التطوير يشمل الماكينات وفض التشابكات المالية مع الحكومة ويعود بالنفع على القطاع الخاص

- «حقوق الإنسان» مكاسب غير مسبوقة فى 10 سنوات

- الأهلى يواجه الإسماعيلى.. «كولر» يحذر اللاعبين من التراجع.. وعودة كريم نيدفيد مهددة بالفشل بسبب «بوبو»

- الزمالك يستعد لفيوتشر.. والمدرب يطلب التعاقد مع مدافع جديداستراتيجية وطنية وتمكين المرأة وذوى الهمم.. وإلغاء لـ«الطوارئ» وعودة العفو الرئاسى

الصفحة الثانية

- إطلاق «مصر سات 2» من الصين بمشاركة خبراء مصريين أكتوبر المقبل

- «معيط»: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج والأولوية لكبار السن والمرضى

- «صدقى»: خطة وكالة الفضاء المصرية تعزز دور مصر الريادى بأفريقيا

- وزير المالية: الأنظمة المميكنة وأجهزة الفحص بالأشعة تسهم فى الارتقاء بالأداء

- «العقل السليم فى الجسم السليم»

- طفرة فى الأنشطة الرياضية بالجامعات خلال 10 سنوات

الصفحة الثالثة

- إنشاء كيانات متكاملة للصناعة.. وتحديث البنية التحتية للمصانع.. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية

- «الغزل والنسيـج» كلمة سر الصناعة فى مصر

- خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج

الصفحة الرابعة

- الحكومة: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنعاً ومبنى خدمياً وتسوية المديونيات المستحقة عليها

- دمج 31 شركة فى 9 فقط لتحقيق التكامل.. وتطوير 6 محالج قطن بإدخال - تكنولوجيا حديثة تتم من خلالها عملية الحلج آلياً

- «قطاع الأعمال»: تطوير مراكز تدريب العاملين بمصانع المحلة الكبرى

- زراعة القطن «قصير التيلة» بمنطقة «شرق العوينات» حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد

- التعاقدات الدولية: 540 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.. والباقى تمويل ذاتى

- «رمسيس»: مشروع التطوير له مردود إيجابى على الصناعة والاقتصاد من خلال منظومة جديدة لتجارة الأقطان تعتمد على المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية

- عبدالغنى الأباصيرى: تطوير القطاع يشمل الماكينات وفض التشابكات المالية مع جهات حكومية

- خبير: «الغزل والنسيج» يمثل 30% من الصناعة.. وتطويره يعود بالنفع على القطاع الخاص

الصفحة الخامسة

- «غزل 4».. قلعة صناعية «مطورة» جاهز للافتتاح

- المصنع مقام على 24 ألف متر وينتج 15 طن غزل يومياً.. و«رشدى»: الدولة أعادت للمحلة أمجادها بتطوير وإنشاء المصانع

- المصنع وظيفته تحويل القطن إلى خيوط لاستخدامها فى صناعة المنسوجات والأقمشة.. وتم تطوير البنية التحتية لزيادة معدلات الإنتاج

- خبراء اقتصاد: الدولة تعيد الريادة للقطاع لمنافسة المنتجات النسيجية العالمية

- «صناعة النواب»: استراتيجية جديدة لإنقاذ الصناعة وزيادة الإنتاج إلى 22 طناً يومياً

- «المرشدى»: نحتاج ضخ استثمارات فى البتروكيماويات لإنتاج خيوط بوليستر وألياف صناعية.. و«عيد»: التطوير يسهم فى تقليل الاستيراد

- «محمود»: زُرنا المصانع لتقييم الأوضاع و«موسى»: ضرورية للتوسّع فى زراعة القطن

- د. محمد عبدالسلام: القطاع يستوعب 250 ألف عامل.. و«الملابس الجاهزة» الأكثر كثافة بـ1.5 مليون عامل

- رئيس غرفة الملابس: 1.2 مليون طن سنوياً حجم الاستهلاك من الغزل والنسيج

الصفحة السادسة

- طورت الدراما ورسخت القيم الحميدة وأتاحت الفرصة للمواهب وأصحاب الخبرات

- «المتحدة».. منظومة حماية الوعى والإبداع

- الدراما المصرية فى أمان.. تنوع فى الإنتاج واتصال مباشر بقضايا المجتمع

- دراسات وأبحاث لمُعالجة أوضاع فترة الثمانينات الإنتاجية.. وخُطط لتصوير مسلسلات فى المقاصد السياحية وإنتاج أعمال تاريخية خلال الفترة المُقبلة

- عودة قوية للأعمال التاريخية و«الأنيميشن».. وتحضيرات مُبكرة لموسم رمضان 2024

- فنانون: أحدثت طفرة فى الدراما لأنها «منظومة متكاملة»

- نبيلة عبيد: غيّرت شكل الدراما بطريقة ملحوظة.. وحنان مطاوع: أفسحت المجال لعدد من المنتجين للعمل تحت مظلتها

- لوسى: عرّفت الأجيال الجديدة بالمسلسلات القديمة.. وعايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة من جديد

الصفحة السابعة

- تحت مظلة «المتحدة».. ختان الإناث والعنف ضد المرأة.. قضايا ناقشتها الدراما فى الأعوام الأخيرة

- مناقشة الولاية التعليمية وحضانة الأم المطلقة فى «فاتن أمل حربى».. ومواجهة زواج القاصرات فى «حضرة العمدة».. وميراث المرأة فى «عملة نادرة».. ووصاية الأم حال وفاة الأب فى «تحت الوصاية»

- نقاد: أنتجت أعمالاً تميزت بالاحترافية.. ومنحت الفرصة أمام الموهوبين والمبدعين

- «الشناوى»: أعمالها الدرامية منحت مساحة لطرح قضايا مجتمعية و«سعدالدين»:

- أحدثت طفرة درامية و«قاسم»: نقل الروايات إلى الشاشة لصالح الأجيال الجديدة

- خبراء إعلام: أعادت ربط الدراما بالواقع وعزّزت الوطنية عند الأجيال الجديدة

- «ليلى»: اهتمت بقضايا الأسرة بعد افتقادنا لها لسنوات.. و«هويدا»: أسهمت فى اندثار الظواهر السلبية الناتجة عن مسلسلات البلطجة

الصفحة الثامنة

- لا تراجع ولا استسلام الأهلى يواجه الإسماعيلى.. «كولر» يحذر اللاعبين من التراجع وعودة كريم نيدفيد مهددة بالفشل بسبب «بوبو»

- صفقة تنزانية أحمد أيمن منصور يقترب من الزمالك.. «أوسوريو» يطلب ضم مدافع.. والفريق يستعد لفيوتشر

- البريميرليج السعودى «جيرارد» يطلب ثنائى ليفربول و«أوباميانج» فى الاتفاق والنصر يواصل محاولات التعاقد مع محمد صلاح

- رحيل ثلاثى «مانى» على رأس قائمة الخروج من بايرن ميونيخ.. وخطة «بافارية» لخطف هارى كين