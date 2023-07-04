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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المتحدة».. منظومة حماية الوعي والإبداع 

كتب:

أحمد شوقي
07:57 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- طورت الدراما ورسخت القيم وأتاحت الفرصة للمواهب وأصحاب الخبرات

- «المتحدة».. منظومة حماية الوعى والإبداع 

- عودة قوية للأعمال التاريخية و«الأنيميشن».. وقضايا المرأة والمجتمع تتصدر مناقشات الدراما

- خطط لتصوير مسلسلات فى المقاصد السياحية الفترة المقبلة.. وتحضيرات مبكرة لموسم رمضان

- نبيلة عبيد: «المتحدة» غيّرت شكل الدراما.. وحنان مطاوع: أفسحت المجال أمام المنتجين للعمل تحت مظلتها

- عايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة مجدداً

- ليلى عبدالمجيد: اهتمت بقضايا الأسرة.. وهويدا مصطفى: واجهت الظواهر السلبية والبلطجة

- «الشناوى»: منحت فرصاً ذهبية للمواهب والمبدعين.. و«سعدالدين»: أحدثت طفرة فى الدراما

- كيانات متكاملة وتحديث للمصانع ومضاعفة الإنتاج 

- «الغزل والنسيج» كلمة سر الصناعة

- «الجامعة العربية» تستنكر العدوان الإسرائيلى على مخيم جنين 

- مصر تطالب الأطراف الفاعلة بالتدخل.. وفلسطين: العدوان سياسة ممنهجة

- قطاع الأعمال العام: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنعاً وتسوية المديونيات المستحقة عليها

- دمج 31 شركة فى 9 فقط.. وتطوير 6 محالج.. وفدان القطن «قصير التيلة» بشرق العوينات يحقق 10 قناطير  

- «غزل 4» قلعة صناعية جاهزة للافتتاح تنتج 15 طن غزل يومياً.. وفرحة بين عمال وأهالى «المحلة»

- «امتحانات الثانوية»: «الاستاتيكا والجيولوجيا» بلا مشاكل 

- رئيس «غرفة الملابس»: القطاع يستوعب 250 ألف عامل.. و1٫2 مليون طن سنوياً من حجم استهلاكنا من الغزل والنسيـج  

- وزير التعليم: لا تستّر على أى فساد.. ونواجه أى محاولة لعرقلة انتظام اللجان

- «الأباصيرى»: التطوير يشمل الماكينات وفض التشابكات المالية مع الحكومة ويعود بالنفع على القطاع الخاص

- «حقوق الإنسان» مكاسب غير مسبوقة فى 10 سنوات 

- الأهلى يواجه الإسماعيلى.. «كولر» يحذر اللاعبين من التراجع.. وعودة كريم نيدفيد مهددة بالفشل بسبب «بوبو»

- الزمالك يستعد لفيوتشر.. والمدرب يطلب التعاقد مع مدافع جديداستراتيجية وطنية وتمكين المرأة وذوى الهمم.. وإلغاء لـ«الطوارئ» وعودة العفو الرئاسى

الصفحة الثانية

- إطلاق «مصر سات 2» من الصين بمشاركة خبراء مصريين أكتوبر المقبل

- «معيط»: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج والأولوية لكبار السن والمرضى

- «صدقى»: خطة وكالة الفضاء المصرية تعزز دور مصر الريادى بأفريقيا

- وزير المالية: الأنظمة المميكنة وأجهزة الفحص بالأشعة تسهم فى الارتقاء بالأداء

- «العقل السليم فى الجسم السليم»

- طفرة فى الأنشطة الرياضية بالجامعات خلال 10 سنوات

الصفحة الثالثة

- إنشاء كيانات متكاملة للصناعة.. وتحديث البنية التحتية للمصانع.. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية

- «الغزل والنسيـج» كلمة سر الصناعة فى مصر

- خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج 

الصفحة الرابعة

- الحكومة: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنعاً ومبنى خدمياً وتسوية المديونيات المستحقة عليها

- دمج 31 شركة فى 9 فقط لتحقيق التكامل.. وتطوير 6 محالج قطن بإدخال - تكنولوجيا حديثة تتم من خلالها عملية الحلج آلياً

- «قطاع الأعمال»: تطوير مراكز تدريب العاملين بمصانع المحلة الكبرى 

- زراعة القطن «قصير التيلة» بمنطقة «شرق العوينات» حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد

- التعاقدات الدولية: 540 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.. والباقى تمويل ذاتى 

- «رمسيس»: مشروع التطوير له مردود إيجابى على الصناعة والاقتصاد من خلال منظومة جديدة لتجارة الأقطان تعتمد على المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية

- عبدالغنى الأباصيرى: تطوير القطاع يشمل الماكينات وفض التشابكات المالية مع جهات حكومية 

- خبير: «الغزل والنسيج» يمثل 30% من الصناعة.. وتطويره يعود بالنفع على القطاع الخاص 

الصفحة الخامسة

- «غزل 4».. قلعة صناعية «مطورة» جاهز للافتتاح 

- المصنع مقام على 24 ألف متر وينتج 15 طن غزل يومياً.. و«رشدى»: الدولة أعادت للمحلة أمجادها بتطوير وإنشاء المصانع 

- المصنع وظيفته تحويل القطن إلى خيوط لاستخدامها فى صناعة المنسوجات والأقمشة.. وتم تطوير البنية التحتية لزيادة معدلات الإنتاج 

- خبراء اقتصاد: الدولة تعيد الريادة للقطاع لمنافسة المنتجات النسيجية العالمية 

- «صناعة النواب»: استراتيجية جديدة لإنقاذ الصناعة وزيادة الإنتاج إلى 22 طناً يومياً

- «المرشدى»: نحتاج ضخ استثمارات فى البتروكيماويات لإنتاج خيوط بوليستر وألياف صناعية.. و«عيد»: التطوير يسهم فى تقليل الاستيراد

- «محمود»: زُرنا المصانع لتقييم الأوضاع و«موسى»: ضرورية للتوسّع فى زراعة القطن

- د. محمد عبدالسلام: القطاع يستوعب 250 ألف عامل.. و«الملابس الجاهزة» الأكثر كثافة بـ1.5 مليون عامل 

- رئيس غرفة الملابس: 1.2 مليون طن سنوياً حجم الاستهلاك من الغزل والنسيج 

الصفحة السادسة

- طورت الدراما ورسخت القيم الحميدة وأتاحت الفرصة للمواهب وأصحاب الخبرات

- «المتحدة».. منظومة حماية الوعى والإبداع

- الدراما المصرية فى أمان.. تنوع فى الإنتاج واتصال مباشر بقضايا المجتمع 

- دراسات وأبحاث لمُعالجة أوضاع فترة الثمانينات الإنتاجية.. وخُطط لتصوير مسلسلات فى المقاصد السياحية وإنتاج أعمال تاريخية خلال الفترة المُقبلة

- عودة قوية للأعمال التاريخية و«الأنيميشن».. وتحضيرات مُبكرة لموسم رمضان 2024

- فنانون: أحدثت طفرة فى الدراما لأنها «منظومة متكاملة»

- نبيلة عبيد: غيّرت شكل الدراما بطريقة ملحوظة.. وحنان مطاوع: أفسحت المجال لعدد من المنتجين للعمل تحت مظلتها

- لوسى: عرّفت الأجيال الجديدة بالمسلسلات القديمة.. وعايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة من جديد

الصفحة السابعة

- تحت مظلة «المتحدة».. ختان الإناث والعنف ضد المرأة.. قضايا ناقشتها الدراما فى الأعوام الأخيرة 

- مناقشة الولاية التعليمية وحضانة الأم المطلقة فى «فاتن أمل حربى».. ومواجهة زواج القاصرات فى «حضرة العمدة».. وميراث المرأة فى «عملة نادرة».. ووصاية الأم حال وفاة الأب فى «تحت الوصاية»

- نقاد: أنتجت أعمالاً تميزت بالاحترافية.. ومنحت الفرصة أمام الموهوبين والمبدعين 

- «الشناوى»: أعمالها الدرامية منحت مساحة لطرح قضايا مجتمعية و«سعدالدين»:

- أحدثت طفرة درامية و«قاسم»: نقل الروايات إلى الشاشة لصالح الأجيال الجديدة

- خبراء إعلام: أعادت ربط الدراما بالواقع وعزّزت الوطنية عند الأجيال الجديدة

- «ليلى»: اهتمت بقضايا الأسرة بعد افتقادنا لها لسنوات.. و«هويدا»: أسهمت فى اندثار الظواهر السلبية الناتجة عن مسلسلات البلطجة

الصفحة الثامنة

- لا تراجع ولا استسلام الأهلى يواجه الإسماعيلى.. «كولر» يحذر اللاعبين من التراجع وعودة كريم نيدفيد مهددة بالفشل بسبب «بوبو»

- صفقة تنزانية أحمد أيمن منصور يقترب من الزمالك.. «أوسوريو» يطلب ضم مدافع.. والفريق يستعد لفيوتشر

- البريميرليج السعودى «جيرارد» يطلب ثنائى ليفربول و«أوباميانج» فى الاتفاق والنصر يواصل محاولات التعاقد مع محمد صلاح

- رحيل ثلاثى «مانى» على رأس قائمة الخروج من بايرن ميونيخ.. وخطة «بافارية» لخطف هارى كين

  

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