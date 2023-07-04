اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المتحدة».. منظومة حماية الوعي والإبداع
كتب:
أحمد شوقي
07:57 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- طورت الدراما ورسخت القيم وأتاحت الفرصة للمواهب وأصحاب الخبرات
- «المتحدة».. منظومة حماية الوعى والإبداع
- عودة قوية للأعمال التاريخية و«الأنيميشن».. وقضايا المرأة والمجتمع تتصدر مناقشات الدراما
- خطط لتصوير مسلسلات فى المقاصد السياحية الفترة المقبلة.. وتحضيرات مبكرة لموسم رمضان
- نبيلة عبيد: «المتحدة» غيّرت شكل الدراما.. وحنان مطاوع: أفسحت المجال أمام المنتجين للعمل تحت مظلتها
- عايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة مجدداً
- ليلى عبدالمجيد: اهتمت بقضايا الأسرة.. وهويدا مصطفى: واجهت الظواهر السلبية والبلطجة
- «الشناوى»: منحت فرصاً ذهبية للمواهب والمبدعين.. و«سعدالدين»: أحدثت طفرة فى الدراما
- كيانات متكاملة وتحديث للمصانع ومضاعفة الإنتاج
- «الغزل والنسيج» كلمة سر الصناعة
- «الجامعة العربية» تستنكر العدوان الإسرائيلى على مخيم جنين
- مصر تطالب الأطراف الفاعلة بالتدخل.. وفلسطين: العدوان سياسة ممنهجة
- قطاع الأعمال العام: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنعاً وتسوية المديونيات المستحقة عليها
- دمج 31 شركة فى 9 فقط.. وتطوير 6 محالج.. وفدان القطن «قصير التيلة» بشرق العوينات يحقق 10 قناطير
- «غزل 4» قلعة صناعية جاهزة للافتتاح تنتج 15 طن غزل يومياً.. وفرحة بين عمال وأهالى «المحلة»
- «امتحانات الثانوية»: «الاستاتيكا والجيولوجيا» بلا مشاكل
- رئيس «غرفة الملابس»: القطاع يستوعب 250 ألف عامل.. و1٫2 مليون طن سنوياً من حجم استهلاكنا من الغزل والنسيـج
- وزير التعليم: لا تستّر على أى فساد.. ونواجه أى محاولة لعرقلة انتظام اللجان
- «الأباصيرى»: التطوير يشمل الماكينات وفض التشابكات المالية مع الحكومة ويعود بالنفع على القطاع الخاص
- «حقوق الإنسان» مكاسب غير مسبوقة فى 10 سنوات
- الأهلى يواجه الإسماعيلى.. «كولر» يحذر اللاعبين من التراجع.. وعودة كريم نيدفيد مهددة بالفشل بسبب «بوبو»
- الزمالك يستعد لفيوتشر.. والمدرب يطلب التعاقد مع مدافع جديداستراتيجية وطنية وتمكين المرأة وذوى الهمم.. وإلغاء لـ«الطوارئ» وعودة العفو الرئاسى
الصفحة الثانية
- إطلاق «مصر سات 2» من الصين بمشاركة خبراء مصريين أكتوبر المقبل
- «معيط»: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج والأولوية لكبار السن والمرضى
- «صدقى»: خطة وكالة الفضاء المصرية تعزز دور مصر الريادى بأفريقيا
- وزير المالية: الأنظمة المميكنة وأجهزة الفحص بالأشعة تسهم فى الارتقاء بالأداء
- «العقل السليم فى الجسم السليم»
- طفرة فى الأنشطة الرياضية بالجامعات خلال 10 سنوات
الصفحة الثالثة
- إنشاء كيانات متكاملة للصناعة.. وتحديث البنية التحتية للمصانع.. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية
- «الغزل والنسيـج» كلمة سر الصناعة فى مصر
- خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج
الصفحة الرابعة
- الحكومة: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنعاً ومبنى خدمياً وتسوية المديونيات المستحقة عليها
- دمج 31 شركة فى 9 فقط لتحقيق التكامل.. وتطوير 6 محالج قطن بإدخال - تكنولوجيا حديثة تتم من خلالها عملية الحلج آلياً
- «قطاع الأعمال»: تطوير مراكز تدريب العاملين بمصانع المحلة الكبرى
- زراعة القطن «قصير التيلة» بمنطقة «شرق العوينات» حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد
- التعاقدات الدولية: 540 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.. والباقى تمويل ذاتى
- «رمسيس»: مشروع التطوير له مردود إيجابى على الصناعة والاقتصاد من خلال منظومة جديدة لتجارة الأقطان تعتمد على المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية
- عبدالغنى الأباصيرى: تطوير القطاع يشمل الماكينات وفض التشابكات المالية مع جهات حكومية
- خبير: «الغزل والنسيج» يمثل 30% من الصناعة.. وتطويره يعود بالنفع على القطاع الخاص
الصفحة الخامسة
- «غزل 4».. قلعة صناعية «مطورة» جاهز للافتتاح
- المصنع مقام على 24 ألف متر وينتج 15 طن غزل يومياً.. و«رشدى»: الدولة أعادت للمحلة أمجادها بتطوير وإنشاء المصانع
- المصنع وظيفته تحويل القطن إلى خيوط لاستخدامها فى صناعة المنسوجات والأقمشة.. وتم تطوير البنية التحتية لزيادة معدلات الإنتاج
- خبراء اقتصاد: الدولة تعيد الريادة للقطاع لمنافسة المنتجات النسيجية العالمية
- «صناعة النواب»: استراتيجية جديدة لإنقاذ الصناعة وزيادة الإنتاج إلى 22 طناً يومياً
- «المرشدى»: نحتاج ضخ استثمارات فى البتروكيماويات لإنتاج خيوط بوليستر وألياف صناعية.. و«عيد»: التطوير يسهم فى تقليل الاستيراد
- «محمود»: زُرنا المصانع لتقييم الأوضاع و«موسى»: ضرورية للتوسّع فى زراعة القطن
- د. محمد عبدالسلام: القطاع يستوعب 250 ألف عامل.. و«الملابس الجاهزة» الأكثر كثافة بـ1.5 مليون عامل
- رئيس غرفة الملابس: 1.2 مليون طن سنوياً حجم الاستهلاك من الغزل والنسيج
الصفحة السادسة
- طورت الدراما ورسخت القيم الحميدة وأتاحت الفرصة للمواهب وأصحاب الخبرات
- «المتحدة».. منظومة حماية الوعى والإبداع
- الدراما المصرية فى أمان.. تنوع فى الإنتاج واتصال مباشر بقضايا المجتمع
- دراسات وأبحاث لمُعالجة أوضاع فترة الثمانينات الإنتاجية.. وخُطط لتصوير مسلسلات فى المقاصد السياحية وإنتاج أعمال تاريخية خلال الفترة المُقبلة
- عودة قوية للأعمال التاريخية و«الأنيميشن».. وتحضيرات مُبكرة لموسم رمضان 2024
- فنانون: أحدثت طفرة فى الدراما لأنها «منظومة متكاملة»
- نبيلة عبيد: غيّرت شكل الدراما بطريقة ملحوظة.. وحنان مطاوع: أفسحت المجال لعدد من المنتجين للعمل تحت مظلتها
- لوسى: عرّفت الأجيال الجديدة بالمسلسلات القديمة.. وعايدة رياض: أعادت الدراما التاريخية للواجهة من جديد
الصفحة السابعة
- تحت مظلة «المتحدة».. ختان الإناث والعنف ضد المرأة.. قضايا ناقشتها الدراما فى الأعوام الأخيرة
- مناقشة الولاية التعليمية وحضانة الأم المطلقة فى «فاتن أمل حربى».. ومواجهة زواج القاصرات فى «حضرة العمدة».. وميراث المرأة فى «عملة نادرة».. ووصاية الأم حال وفاة الأب فى «تحت الوصاية»
- نقاد: أنتجت أعمالاً تميزت بالاحترافية.. ومنحت الفرصة أمام الموهوبين والمبدعين
- «الشناوى»: أعمالها الدرامية منحت مساحة لطرح قضايا مجتمعية و«سعدالدين»:
- أحدثت طفرة درامية و«قاسم»: نقل الروايات إلى الشاشة لصالح الأجيال الجديدة
- خبراء إعلام: أعادت ربط الدراما بالواقع وعزّزت الوطنية عند الأجيال الجديدة
- «ليلى»: اهتمت بقضايا الأسرة بعد افتقادنا لها لسنوات.. و«هويدا»: أسهمت فى اندثار الظواهر السلبية الناتجة عن مسلسلات البلطجة
الصفحة الثامنة
- لا تراجع ولا استسلام الأهلى يواجه الإسماعيلى.. «كولر» يحذر اللاعبين من التراجع وعودة كريم نيدفيد مهددة بالفشل بسبب «بوبو»
- صفقة تنزانية أحمد أيمن منصور يقترب من الزمالك.. «أوسوريو» يطلب ضم مدافع.. والفريق يستعد لفيوتشر
- البريميرليج السعودى «جيرارد» يطلب ثنائى ليفربول و«أوباميانج» فى الاتفاق والنصر يواصل محاولات التعاقد مع محمد صلاح
- رحيل ثلاثى «مانى» على رأس قائمة الخروج من بايرن ميونيخ.. وخطة «بافارية» لخطف هارى كين