«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «الجمهورية الجديدة.. عادت شمسك الذهب»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن الإنجازات الكبيرة من أجل بناء المجتمع وإصلاح السياسة، بعنوان «(الجمهورية الجديدة).. عادت شمسك الذهب».

30 يونيو المسار الحقيقي لبناء القوى الوطنية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ ثورة 30 يونيو كانت المسار الحقيقي لبناء القوى الوطنية الشاملة، وسعت الدولة المصرية إلى بناء مختلف لتقويتها في مسارات متوازية، وهذا كان التحدي الكبير، مضيفا: «نتحدث عن بناء سياسي من خلال بناء ديمقراطي قوي وانتخابات رئاسية وبرلمانية فضلا عن الإنجازات للدستور وغيرها من مراحل البناء السياسي وصولا إلى فكرة الحوار الوطني».

بناء اقتصادي قوي بالجمهورية الجديدة

وأضاف «رائف»، أنّ البناء الاقتصادي المصري كان بالتوازي مع نظيره السياسي، وهناك بيئة اقتصادية قوية للغاية بدأت تظهر في الجمهورية الجديدة.