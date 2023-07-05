نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لمعرفة النتيجة والمجموع.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس، تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس، سيتم إعلانها بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في سوهاج برقم الجلوس

وسيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب إدخال رقم الجلوس، ومعرفة النتيجة في التخصصات «صناعي، زراعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» من هنا

إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية «تجاري، وصناعي، وفندقي، وزراعي» الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأضافت الوزارة أنّه سيتم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.