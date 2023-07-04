«المتحدة».. منظومة حماية الوعي والإبداع

«الطريق نحو الريادة» جملة تلخص رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهدفها الذى تعمل عليه منذ عدة سنوات فيما يتعلق بملف الدراما التليفزيونية لرفع رايتها عالية حتى تصل إلى عنان السماء، إذ إنها بمثابة الحصن المنيع للإبداع.

وشهدت منظومة الدراما تطوراً كبيراً، بالتعاون مع الخبرات والكفاءات المصرية، وتوفير الإمكانيات اللازمة، مهما بلغت ضخامتها، ما يضمن زيادة الوعى واحترام المُشاهد المصرى والعربى. الاتصال المباشر بقضايا المجتمع، وتقديم ما يناسب المزاج العام، ومحاولة إعادة القيم الحميدة وترسيخها من جديد، هو جزء من الاستراتيجية التى بدأتها «المتحدة» مؤخراً عبر مسلسلاتها، ما ساهم فى جذب الجمهور للشاشات فى شكل أقرب إلى «جمع شمل الأسرة حول التليفزيون»، وجعل المسلسلات المصرية بمثابة مادة جاذبة للقنوات والمؤسسات الإعلامية بالوطن العربى، وكثرة الطلب على شرائها.

وتعمل «المتحدة» على إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب فى الفروع المختلفة بصناعة الدراما، مع الاستعانة بأصحاب الخبرات الكبيرة، ما يُسهم فى تقديم دراما معاصرة بشكل جذاب ومميز، كما نجحت فى تنشيط تلك المنظومة بإنتاج مسلسلات على مدار العام، دون التركيز على موسم وحيد.