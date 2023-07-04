شيماء البرديني: «المتحدة» أعادت الدراما المصرية إلى مجدها

تحدّثت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، عن جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إنتاج الأعمال الدرامية التي أعادت إلى الفن أمجاده، قائلة إنّه أصبح هناك منظومة هدفها قراءة مزاج المصريين والبحث عما يلبي احتياجاتهم، حيث تحرص على تنوع الإنتاج: «كان يُقال في الماضي مصر لا يوجد بها منتج درامي يوازي الإنتاج الدرامي المقدم من دول أخرى».

الشركة المتحدة منظومة تحمي الإبداع

وأضافت «البرديني»، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّ الإنتاج الدرامي المصري أصبح يوازي نظيره المُقدم بالدول الأخرى، متابعة أنّ إنتاج الدراما في الماضي كان مرتبطا بأشخاص، والآن أصبحت الأعمال الدرامية من إنتاج الشركة المتحدة، وخلقت منظومة تحمي الإبداع المصري وتقننه وتحافظ على استمراريته، فضلا عن تلبية احتياجات هذا المجتمع.

الدراما ليست ترفيه ومتعة فقط

وأكدت أنّ الدراما ليست ترفيه ومتعة فقط، بل رسائل مهمة وقوية للمجتمع، متابعة: «مسلسل الإمام الشافعي رد على الذي كانوا يقولون أنه لا يوجد أعمال درامية قوية تاريخية، بينما مسلسل الاختيار بكل أجزائه والكتيبة 101 ردا على من يقول إنّه لا يوجد أعمال للجيش والشرطة، فضلا عن الاهتمام بالأطفال من خلال مسلسل يحيى وكنوز».

وتابعت: «نسترد الريادة والمكانة المرموقة لمصر في إنتاج الأعمال الدرامية مرة أخرى ليس بالكلام بل الأفعال»، لافتة إلى أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منظومة تحمي وتنظم وتؤسس للريادة.