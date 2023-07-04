ناقد فني: الشركة المتحدة تقدم دراما مهمومة بقضايا الأسرة

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تركز على قضايا المرأة من خلال الأعمال الفنية والدرامية التي تقدمها، لافتًا إلى أن الأعمال الدرامية كي تلتحم مع المجتمع يجب أن تكون الدراما الاجتماعية قريبة من هذا المجتمع الذي نعيشه.

وأضاف «سعد الدين»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لمدة 15 سنة، كان هناك فجوة، حيث تم العمل على دراما المخدرات ودراما الكمبوند، فتم فقدان التأثير وحدث الانفصال، لكن الشركة المتحدة تحدثت في السنوات الأخيرة عن الدراما الاجتماعية وما يهم الناس، وبخاصة الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية».

وتابع: «حدث التحام بقضايا المجتمع، والأمر لا يقتصر على المرأة فقط، ولكن ما يهم الأسرة عموما، والدراما عادت لتغطي الجوانب الاجتماعية، وابتعدت عن الكمبوند والمخدرات وغيرها من الأمور، فأصبحت تعبر عن قضايا تمس الناس».