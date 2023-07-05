آخر أغنية في مشوار الراحل علاء عبدالخالق.. عمرها 14 عاما وجمعته بتامر حسني

أثرى الفنان الراحل علاء عبدالخالق، المكتبة الغنائية والموسيقية بعشرات الأغنيات والألبومات التاريخية في مسيرته الفنية، وصدر آخر ألبوماته في عام 2000 باسم «عين بعين».

علاء عبدالخالق قدم تريو غنائي مع تامر حسني

وكانت آخر أغنية في مسيرة الراحل علاء عبدالخالق الغنائية، تريو جمعه مع الفنان تامر حسني والملحن محمد رحيم، وحمل اسم «رسمي فهمي نظمي»، وهو من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وطرح ضمن ألبوم تامر حسني «هعيش حياتي» في 2009.

هعيش حياتي صدر عام 2009

يذكر أنّ ألبوم «هعيش حياتي» سادس ألبوم لتامر حسني، وصدر في 30 يونيو 2009، وجرى تصوير أغنية واحدة من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، وهي «يا تاعبة كل الناس».

وغيّب الموت الراحل علاء عبدالخالق، عن عمر ناهز 65 عاما، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وشيّعت جنازته بحضور الأهل والأصدقاء، ووري جثمانه الثرى.