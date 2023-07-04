وصول حسام حسني ومحمد محيي إلى جنازة علاء عبدالخالق (صور)
كتب:
أحمد عبد الرحمن
تصوير:
عبد الحافظ السيد
12:54 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
وصول حسام حسني إلى ساحة مسجد الشرطة
حرص الفنان حسام حسني، والفنان محمد محيي، على الحضور منذ قليل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل علاء عبدالخالق.
بينما وصل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، منذ قليل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إذ رافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق، خاصة أنه تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة.
وكان آخر ظهور لعلاء عبدالخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
يذكر أنَّه من أشهر أعمال الفنان علاء عبدالخالق الغنائية «قلبي طيارة ورق، وبحبك باستمرار، وداري».