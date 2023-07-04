وصول حسام حسني ومحمد محيي إلى جنازة علاء عبدالخالق (صور)

حرص الفنان حسام حسني، والفنان محمد محيي، على الحضور منذ قليل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل علاء عبدالخالق.

بينما وصل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، منذ قليل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إذ رافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق، خاصة أنه تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة.

وكان آخر ظهور لعلاء عبدالخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أنَّه من أشهر أعمال الفنان علاء عبدالخالق الغنائية «قلبي طيارة ورق، وبحبك باستمرار، وداري».