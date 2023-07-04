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انهيار الفنانة منى عبدالغني في وداع صديق العمر علاء عبدالخالق

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
01:32 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
منى عبدالغني

منى عبدالغني

دخلت الفنانة مني عبدالغني، في حالة من الانهيار التام، أثناء جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق، علما بأنّهما أعضاء في فرقة «الأصدقاء».

بينما حرص حميد الشاعري، وسامح الصريطي، وحسام حسني، ومحمد محيي، وإيهاب توفيق، ومني عبد الغني، وحنان، على الحضور إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل علاء عبد الخالق.

ووصل جثمان الفنان الراحل علاء عبدالخالق، قبل قليل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض.

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