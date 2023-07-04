الشاعري وأعضاء فرقة الأصدقاء يودعون علاء عبدالخالق إلى مثواه الأخير (صور)

وصلت الفنانتين منى عبدالغني، وحنان، أعضاء فرقة الأصدقاء، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لتوديع عضو الفرقة الفنان الراحل علاء عبدالخالق.

كما وصل الثنائي حميد الشاعري، والفنان سامح الصريطي، إلى المسجد أيضًا، لوداع علاء عبدالخالق إلى مثواه الأخير.

ووصل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث توفي في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

بينما حرص الفنان حسام حسني، والفنان محمد محيي، والفنان إيهاب توفيق، على الحضور منذ قليل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل.

ورحل عن عالمنا الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء عن عمر يناهز ال٥٩ عام، وذلك بعد صراع كبير مع المرض.

وكان اخر ظهور لعلاء عبدالخالق، قبل أشهر قليلة، حيث كان يحتفل بزفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن أشهر أعمال الفنان علاء عبدالخالق الغنائية، «قلبي طيارة ورق، وبحبك باستمرار، وداري».