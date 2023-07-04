الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري الفني: تعبي لم يضع هباء

أجرى محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الطالب محمد رزق سليمان قنيبر، بقرية الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، حيث أكد حصول الطالب على المركز الأول علي مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7%.

فرحه عارمة

وأبدى الطالب محمد قنيبر، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية لـ التعليم الثانوي التجاري، سعادته البالغة بهذا المركز الذي جاء بعد تعب وجد ومذاكرة طوال العام، والذي لم يضع هباء.

عام من التعب

وذكر الطالب لـ«الوطن»، أن نجاحه أدخل الفرحة على أسرته الصغيرة بعد عام من التعب والعناء، انتهى بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجاري 2023.