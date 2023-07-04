طرح البوستر الرسمي لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم

كشفت شركة نيوسينشري عن البوستر الرسمي لفيلم حسن المصري، بطولة الفنان أحمد حاتم، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وتصدر الفنان أحمد حاتم، بوستر فيلم حسن المصري، وكشفت الشركة عن أنه سيتم طرحه قريبا دون الإعلان عن الموعد المحدد، وجرى التعليق على البوستر بجملة «أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت، البوستر التشويقي لفيلم حسن المصري قريبا في السينمات».

تفاصيل فيلم حسن المصري

يذكر أن فيلم حسن المصري يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وفيريال يوسف ومراد مكرم ودياموند بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من اخراج سمير الحبشي وإنتاج جابي خوري.

وطرح مؤخرا للفنان أحمد حاتم، فيلم المطاريد، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تارا عماد ومحمود الليثي ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.