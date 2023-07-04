مقرر المحليات بالحوار الوطني: نهدف للوصول إلى نظام انتخابي أمثل عبر ورشة عمل

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «ناقشنا على مدار 3 جلسات المجالس المحلية وكيفية إجراء الانتخابات المحلية والنظام الانتخابي الذي يصلح لتطبيق المادة 180 من الدستور، وكانت هناك آراء عديدة مختلفة في النظام الانتخابي».

وأضاف سمير عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن كل أصحاب وجهة نظر لهم رؤيتهم والأسباب التي يبنون عليها هذه الرؤية، ومن خلال ورشة العمل سيتم التوصل للنظام الانتخابي، الذي سيكون هناك توافق عليه.

وأوضح سمير عبد الوهاب، أن الجلسة يحضرها عدد كبير من الخبراء والسياسيين والأحزاب، أما من يحضر في ورشة العمل فيكون العدد محدود ويمثل الآراء المختلفة ومدة الحديث أطول وتبادل الآراء والكل يحاول إقناع الآخرين وفي ذلك يكون هناك إمكانية للوصول للنظام الانتخابي الأفضل.

وأكد مقرر لجنة المحليات، أنه من خلال ورشة العمل المصغرة لا بد من الوصول لنظام انتخابي أمثل يرتضيه الجميع في النهاية.