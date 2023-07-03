المقرر المساعد لـ«ثقافة الحوار الوطني»: 30 يونيو حافظت على الهوية المصرية

قال الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إنَّ ثورة 30 يونيو استعادت الروح الجماعية، مشيرا إلى أن بداية الشرارة الأولى للثورة كانت اعتصام المثقفين في مقر وزارة الثقافة، واجتماع المجلس الأعلى للثقافة.

مجاهد: الهوية المصرية راسخة

وأضاف «مجاهد»، خلال استضافته على شاشة «قناة dmc» وتغطية خاصة لـ «ثورة 30 يونيو.. إنقاذ الهوية المصرية» من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أنَّ الهوية المصرية راسخة ومر على مصر العديد من فترات الاحتلال، لكن هويتها لم تتغير بل أثرت في ثقافة المحتل.

ثورة 30 يونيو والمحافظة على الهوية المصرية

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة بالحوار الوطني: «لدى المصريين عقيدة وهوى ديني وفي الوقت نفسه هوية خاصة نحافظ عليها وعندما يتعلق الأمر بتهديد لـالهوية فليس المثقفين وحدهم القادرين على التصدي للتهديد، بل كل أطياف الشعب رغم أن الخطوة الأولى كانت للمثقفين».

وأوضح «مجاهد»، أنَّه وفقا لمقولة الكاتب الكبير الراحل عباس العقاد، «العبقري هو الذي يعطي البيئة كفاء ما تطلب»: «المثقفون مجبوش ده من عندهم.. بل كانت إرادة الشعب المصري والدليل العدد الحاشد الذي خرج في ثورة 30 يونيو والعدد الأقرب للدقة 30 مليون وتوقيع استمارات تمرد بلغت 22 مليون، فيما الأرقام التي تقلل من الحدث تشير إلى خروج 13 مليون شخص والأقصى 40 مليون شخص».