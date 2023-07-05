الأولى على الثانوية الفندقية: «التعليم الفني مميز.. ويؤهلني لدخول الجامعة»

سعادة كبرى انتابت فيرينا أسامة، طالبة الثانوي الفني، بمجرد إعلانها الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية الفندقية حيث وصفت شعورها بأنه لا يصدق، ولم تتوقع ذلك الأمر.

«اجتهدت بشكل طبيعي خلال العام دون ضغوطات حيث كانت تخصص قرابة 4 ساعات للمذاكرة في اليوم الواحد واستذكار دروسها بشكل سريع ولكن بتدقيق، حيث كانت تهتم بكيفية المذاكرة لا كمها»، بحسب تصريحات الطالبة.

آمال الأولى على الثانوية الفندقية

وأوضحت أنها تأمل في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق لاستكمال ما بدأته في رحلتها الدراسية خلال الفترة الثانوية الفنية، مشيرة إلى أن التعليم الفني مميز واستفادت منه الكثير، ما يجعلها مؤهلة للدراسة الجامعية.

سر الالتحاق بالثانوي الفني

وعن التحاقها بالثانوي الفني في الإسكندرية، أرجعت أنه أمر لم تخطط له بل كان بمحض الصدفة، إلا أنها تشعر أن الله قد رتب لها هذا الطريق من أجل التفوق فيه، مشيرة إلى دور أسرتها في دعمها بشكل كبير، مؤكدة أن اختلاف الطرق بين الثانوية العامة والفنية يصل بالمجتهد إلى مبتغاه.