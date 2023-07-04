تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في بني سويف.. يبدأ من 140 درجة

يبحث الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة بني سويف، وذلك عقب اعتماد درجات القبول من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم بتحديد درجة القبول بكل مدرسة من مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة بني سويف

وتضمن تنسيق القبول في المدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة بني سويف بمدارس التعليم الصناعي، التالي:

في مدارس مركز بني سويف، جاء تنسيق القبول بمدرسة الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 175درجة.

بني سويف الميكانيكية 180 درجة.

بني سويف الكهربائية 205 درجة.

بني سويف الزخرفية بـ170 درجة.

بني سويف المعمارية 160درجة.

بني سويف الفنية بنات 205 درجة.

أبشنا الفنية بنات 170 درجة.

والشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت بـ180درجة.

باروط الصناعية بنين بـ180 درجة.

باروط الفنية بنات 170 درجة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة بني سويف للتعليم الزراعي

وجاء تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة بني سويف ودرجات القبول بمدارس التعليم الزراعي، كالتالي:

مدرسة بني سويف الزراعية بـ147 درجة.

مدرسة ناصر الزراعية 150 درجة.

مدرسة الواسطى الزراعية 145 درجة.

مدرسة ببا الزراعية 145 درجة.

مدرسة الفشن الزراعية 141 درجة.

مدرسة سمسطا الزراعية بـ140 درجة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة بني سويف للتعليم التجاري والفندقي

كما اعتمد محافظ بني سويف تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 ودرجات القبول بمدارس التعليم التجاري والفندقي كالتالي:

1ــ بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية 3 سنوات بنين 210 درجات، وبنات 175 درجة.

2 ــ بني سويف الفنية التجارية المتقدمة 3 سنوات بنين 175 درجة.

3 ــ التجارة بني سويف 170 درجة.

4 ــ بليفيا التجارية المشتركة بنين 220، وبنات 140 درجة.

5 ــ باروط التجارية بنات 140 درجة.

6 ــ إهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

7ــ باها الثانوية التجارية للبنات 140 درجة.

8 ــ الواسطى التجارية المشتركة بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

9 ــ الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير، بنين 180 درجة، وبنات 140 درجة.

10 ــ ناصر التجارية المشتركة، بنين 220درجة، وبنات 140درجة.

11 ــ أشمنت التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

12 ــ منشأة هديب التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

13 ــ إهناسيا التجارية بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

14 ــ سدمنت التجارية بنات 140.

15 ــ ببا التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

16 ــ الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

17 ــ الفشن التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140.

18 ــ بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة.

19 ــ بني سويف الكهربائية العسكرية بنين180 درجة.

20 ــ بني سويف الزخرفية بنات 175 درجة.

21 ــ بني سويف الفنية بنات 160 درجة.

22ــ ناصر الفنية بنات 160 درجة.

23 ــ إهناسيا الفنية بنات 170 درجة.

24 ــ الشهيد محمد حسين الفنية بنات 165 درجة.

25 ــ بني سويف التجارية بنين 170 درجة.

26 ــ بني سويف الفندقية العسكرية بنين 170 درجة.

27 ــ ناصر الزراعية العسكرية ببني سويف 145 درجة.